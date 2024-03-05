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С Куфар Рассрочкой
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Тип грузовика: Открытая бортовая
Марка: Citroen
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Ситроен Джампер.
19 528 р.
6 000 $*
Гомельская, Рогачев
1995 г.
Менее 3 т, механика
500 000 км
1