Продажа грузовиков Gaz с открытой бортовой платформой
Газ 5327
5 т, механика
2023, 123 250 км, 5 т, механика
Гомельская, Буда-Кошелево
ГАЗ 53-02
6 т, механика
1980 или ранее, 250 000 км, 6 т, механика
ОАО Смолевичи Бройлер
Минская, Смолевичи
Газ 52
3 т, механика
1980 или ранее, 50 000 км, 3 т, механика
Брестская, Ивацевичи
Газель 33021
Менее 3 т, механика
1995, 100 000 км, менее 3 т, механика
Гомельская, Жлобин
ГАЗ 33023
Менее 3 т, механика
2009, 323 000 км, менее 3 т, механика
Гомельская, Рогачев
Газель 3302 машина на ходу 2005г выпуска
Менее 3 т, механика
2005, 358 530 км, менее 3 т, механика
Брестская, Пинск
Газель
3 т, механика
2019, 154 000 км, 3 т, механика
Минская, Вилейка
Газель бортовая
Менее 3 т, механика
2002, 123 456 км, менее 3 т, механика
Брест
Газ 66
3 т, механика
1980 или ранее, 20 000 км, 3 т, механика
Могилевская, Быхов
Газ 52 (бензин)
3 т, механика
1981, 321 654 км, 3 т, механика
Гродненская, Ошмяны
Продам ГАЗ-53
4 т, механика
1988, 100 000 км, 4 т, механика
Брестская, Пинск
Газель GAZ-330232
Менее 3 т, механика
2012, 300 000 км, менее 3 т, механика
Минск, Заводской
газ 5201
4 т, механика
1982, 9 км, 4 т, механика
Витебская, Полоцк
Газ 66
3 т, механика
1986, 210 км, 3 т, механика
Витебская, Полоцк
Газ 66
3 т, механика
1989, 1 000 км, 3 т, механика
Могилевская, Бобруйск
GAZ-53A
8 т, механика
1989, 308 476 км, 8 т, механика
ЗАО ''Центр промышленной оценки''
Гродненская, Вороново
GAZ-331043
7 т, механика
2007, 495 012 км, 7 т, механика
ЗАО ''Центр промышленной оценки''
Гродненская, Вороново
Газ 66 2 шт
5 т, механика
1987, 12 653 км, 5 т, механика
Минская, Молодечно
газ 33023,2
Менее 3 т, механика
2006, 222 222 км, менее 3 т, механика
Могилев
Продам дизельную Газель
Менее 3 т, механика
2008, 333 333 км, менее 3 т, механика
ИП Горбацкий Андрей Михайлович
Витебская, Орша
Продам Газель
Менее 3 т, механика
2010, 320 000 км, менее 3 т, механика
Брест
Газ 52-01
3 т, механика
1985, 100 км, 3 т, механика
Брестская, Пинск
Газ 53
4 т, механика
1985, 220 000 км, 4 т, механика
Брестская, Дрогичин
Газ- 52
3 т, механика
1986, 150 км, 3 т, механика
Брест
ГАЗ 66, 1984г. полный привод 4,2 бензин
3 т, механика
1984, 46 000 км, 3 т, механика
Минская, Другие города
Газ 53 (бортовой)
5 т, механика
1980 или ранее, 99 км, 5 т, механика
Гомельская, Речица
Газель ГАЗ 33021
Менее 3 т, механика
1996, 123 456 км, менее 3 т, механика
Минская, Узда
ГАЗ-52
3 т, механика
1985, 5 000 км, 3 т, механика
Гомель
Газ 66 с документами
8 т, механика
1990, 100 000 км, 8 т, механика
ИП Зеньков Сергей Викторович
Витебск
Газель грузопассажир метан
Менее 3 т, механика
2005, 200 000 км, менее 3 т, механика
Брест