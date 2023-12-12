Iveco
Продажа грузовиков Iveco с открытой бортовой платформой
Iveco
Цена
Год
Грузоподъемность
Пробег, км
Открытая бортовая
Iveco
Iveco traker
20 т, механика
2000, 680 000 км, 20 т, механика
ИП Литвин Иван Михайлович
Брест
2000
680 000 км
31 416 р.9 900 $*
Доставка по Беларуси
Брест
31 416 р.9 900 $*
ИП Литвин Иван Михайлович
Доставка по Беларуси
Ивеко
5 т, механика
1994, 5 км, 5 т, механика
Гродно
1994
5 км
Договорная
Гродно
Договорная
Ивеко
5 т, механика
1994, 500 000 км, 5 т, механика
Гродно
1994
500 000 км
Договорная
Гродно
Договорная
Продам грузовичок
Менее 3 т, механика
1995, 700 000 км, менее 3 т, механика
ИП Загурский Максим Константинович
Минск, Ленинский
1995
700 000 км
17 929 р.5 650 $*
Минск, Ленинский
17 929 р.5 650 $*
ИП Загурский Максим Константинович
Авто и транспорт
5 т, механика
1989, 111 км, 5 т, механика
Могилев
1989
111 км
5 395 р.1 700 $*
Могилев
5 395 р.1 700 $*
Iveco 35-10. Категория ''В''
Менее 3 т, механика
1997, 530 000 км, менее 3 т, механика
ИП Тамашов А.Н.
Минск, Фрунзенский
1997
530 000 км
33 637 р.10 600 $*
Минск, Фрунзенский
33 637 р.10 600 $*
ИП Тамашов А.Н.
Ивеко дейли
5 т, механика
1993, 80 000 км, 5 т, механика
Могилевская, Бобруйск
1993
80 000 км
13 328 р.4 200 $*
Могилевская, Бобруйск
13 328 р.4 200 $*
Ивеко турбо дейли 2
Менее 3 т, механика
1994, 100 000 км, менее 3 т, механика
Минская, Борисов
1994
100 000 км
9 520 р.3 000 $*
Минская, Борисов
9 520 р.3 000 $*
Iveco Daily 50c15
Менее 3 т, механика
2007, 780 000 км, менее 3 т, механика
Минск, Ленинский
2007
780 000 км
38 076 р.11 999 $*
Минск, Ленинский
38 076 р.11 999 $*
Iveco
3 т, механика
1994, 150 000 км, 3 т, механика
Могилев
1994
150 000 км
17 453 р.5 500 $*
Могилев
17 453 р.5 500 $*
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