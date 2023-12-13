Продажа грузовиков Maz с открытой бортовой платформой
Маз
10 т, механика
2001, 525 588 км, 10 т, механика
Могилев
Маз 504
8 т, механика
1980 или ранее, 1 000 км, 8 т, механика
Могилевская, Бобруйск
МАЗ зубрёнок
5 т, механика
2004, 300 000 км, 5 т, механика
Гродненская, Лида
Автомобиль МАЗ
10 т, механика
2007, 250 000 км, 10 т, механика
Гродненская, Слоним
Автомобиль МАЗ 5337
8 т, механика
1998, 150 000 км, 8 т, механика
Минская, Дзержинск
МАЗ 4370
6 т, механика
2012, 320 000 км, 6 т, механика
Витебская, Шарковщина
МАЗ
16 т, механика
2009, 176 661 км, 16 т, механика
ИП Кеда Олег
Витебская, Докшицы
Маз 533605-21
10 т, механика
2004, 350 000 км, 10 т, механика
Могилев
Грузовой автомобиль
12 т, механика
1991, 300 000 км, 12 т, механика
Витебская, Другие города
МАЗ 53366
8 т, механика
1998, 300 000 км, 8 т, механика
Витебская, Новополоцк
Кабина к МАЗ
10 т, механика
2001, 147 963 км, 10 т, механика
ИП Трапков Дмитрий Валентинович
Витебская, Орша
МАЗ 4371 437143 332, 2011 г
5 т, механика
2011, 475 000 км, 5 т, механика
ООО ''ГомельГрааль''
Гомель
Автомобиль МАЗ 5337
7 т, механика
1991, 450 000 км, 7 т, механика
Гродно
Автомобиль МАЗ 4370
5 т, механика
2006, 558 000 км, 5 т, механика
Минская, Минский район
Автомобиль МАЗ 4371
5 т, механика
2014, 102 000 км, 5 т, механика
Минская, Смолевичи
МАЗ 5336
8 т, механика
1993, 300 000 км, 8 т, механика
Могилев
Маз 4370
5 т, механика
2006, 500 000 км, 5 т, механика
Витебская, Орша
Маз 5336
10 т, механика
1995, 200 000 км, 10 т, механика
Брестская, Ивацевичи
MAZ 437041 268
5 т, механика
2006, 243 644 км, 5 т, механика
Брестская, Кобрин
Авто и транспорт
5 т, механика
2004, 150 000 км, 5 т, механика
Гомель
Маз 4371,зубренок
5 т, механика
2005, 300 км, 5 т, механика
Витебск
Маз 5336
10 т, механика
1995, 100 000 км, 10 т, механика
Витебская, Глубокое