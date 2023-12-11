Продажа грузовиков Mercedes с открытой бортовой платформой
Грузовик Mercedes
3 т, механика
1994, 500 000 км, 3 т, механика
Минск, Первомайский
Мерседес т1 310д
3 т, механика
1992, 690 000 км, 3 т, механика
Гродненская, Лида
Мерседес 409.
4 т, механика
1988, 164 000 км, 4 т, механика
Гомель
Тентовый грузовик В категории
Менее 3 т, механика
1990, 564 765 км, менее 3 т, механика
Минская, Марьина Горка
Мерседес т1 207 D
Менее 3 т, механика
1986, 400 000 км, менее 3 т, механика
Брест
Mercedes 208D
3 т, механика
1983, 550 000 км, 3 т, механика
Брестская, Барановичи
Mercedes-benz 308 D
Менее 3 т, механика
1992, 410 000 км, менее 3 т, механика
Минская, Молодечно
Мерседес 409
4 т, механика
1989, 290 000 км, 4 т, механика
Минская, Копыль
Продам Мерседес, требует вложений
Менее 3 т, механика
1986, 490 000 км, менее 3 т, механика
Гомель
Мерседес Т1, 310, 2.5Д.
Менее 3 т, механика
1993, 864 000 км, менее 3 т, механика
Минск, Заводской
Мерседес
3 т, механика
2002, 480 000 км, 3 т, механика
Гродно
Мерседес-Актрос 18-31
8 т, автомат
1997, 830 000 км, 8 т, автомат
Брестская, Кобрин
Mercedes T1 и донор к нему, рассмотрю обмен
3 т, механика
1988, 300 000 км, 3 т, механика
Брест
Рабочая лошадка
Менее 3 т, механика
1980 или ранее, 777 км, менее 3 т, механика
Гомель
Мерседес 410 Б категория
3 т, механика
1993, 300 км, 3 т, механика
Минск, Центральный
Грузовик
5 т, механика
1983, 400 000 км, 5 т, механика
Минская, Воложин
Мерседес варио 814
5 т, механика
1998, 650 000 км, 5 т, механика
Минская, Минский район
Sprinter 313
Менее 3 т, механика
2001, 500 000 км, менее 3 т, механика
Минск, Фрунзенский
Мерседес 809
5 т, механика
1984, 300 000 км, 5 т, механика
Могилев
Авто
Менее 3 т, механика
1989, 700 000 км, менее 3 т, механика
Гродно
Мерседес т2 507
3 т, механика
1987, 800 000 км, 3 т, механика
Витебская, Глубокое
Авто и Транспорт срочно
8 т, механика
1992, 500 000 км, 8 т, механика
Минская, Борисов