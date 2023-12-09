УАЗ
Продажа грузовиков Uaz с открытой бортовой платформой
УАЗ
Цена
Год
Грузоподъемность
Пробег, км
Открытая бортовая
УАЗ
УАЗ 3909
Менее 3 т, механика
2013, 80 000 км, менее 3 т, механика
ИП Дударевич Ирина Владимировна
Гродненская, Новогрудок
2013
80 000 км
9 520 р.3 000 $*
Доставка по Беларуси
Гродненская, Новогрудок
9 520 р.3 000 $*
ИП Дударевич Ирина Владимировна
Доставка по Беларуси
УАЗ Профи
3 т, механика
2018, 14 800 км, 3 т, механика
Брестская, Барановичи
2018
14 800 км
39 666 р.12 500 $*
Брестская, Барановичи
39 666 р.12 500 $*
Уаз 452
Менее 3 т, механика
1988, 10 000 км, менее 3 т, механика
Гомель
1988
10 000 км
4 760 р.1 500 $*
Гомель
4 760 р.1 500 $*
Продам в нормальном состоянии для своих лет
Менее 3 т, механика
1983, 5 000 км, менее 3 т, механика
Минская, Борисов
1983
5 000 км
6 981 р.2 200 $*
Минская, Борисов
6 981 р.2 200 $*
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