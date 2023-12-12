Volkswagen
Продажа грузовиков Volkswagen с открытой бортовой платформой
Volkswagen
Цена
Год
Грузоподъемность
Пробег, км
Открытая бортовая
Volkswagen
Фольксваген LT
3 т, механика
1998, 580 000 км, 3 т, механика
Гродненская, Кореличи
1998
580 000 км
13 360 р.4 210 $*
Гродненская, Кореличи
13 360 р.4 210 $*
Фольксваген ЛТ
Менее 3 т, механика
1992, 400 000 км, менее 3 т, механика
Минск, Заводской
1992
400 000 км
17 453 р.5 500 $*
Минск, Заводской
17 453 р.5 500 $*
фольцваген лт-45
4 т, механика
1993, 250 000 км, 4 т, механика
Минск, Фрунзенский
1993
250 000 км
9 361 р.2 950 $*
Минск, Фрунзенский
9 361 р.2 950 $*
ЛТ 45
3 т, механика
1991, 250 000 км, 3 т, механика
Минская, Молодечно
1991
250 000 км
11 107 р.3 500 $*
Минская, Молодечно
11 107 р.3 500 $*
Лт 45 LT
4 т, механика
1982, 400 000 км, 4 т, механика
Брестская, Пинск
1982
400 000 км
7 299 р.2 300 $*
Брестская, Пинск
7 299 р.2 300 $*
Грузовой автомобиль
3 т, механика
1992, 378 580 км, 3 т, механика
Минская, Марьина Горка
1992
378 580 км
10 948 р.3 450 $*
Минская, Марьина Горка
10 948 р.3 450 $*
Автомобиль
4 т, механика
1990, 350 000 км, 4 т, механика
Минская, Борисов
1990
350 000 км
9 520 р.3 000 $*
Минская, Борисов
9 520 р.3 000 $*
VW T3
Менее 3 т, механика
1981, 300 000 км, менее 3 т, механика
Гродненская, Новогрудок
1981
300 000 км
7 933 р.2 500 $*
Гродненская, Новогрудок
7 933 р.2 500 $*
Продам Лт
Менее 3 т, механика
1980 или ранее, 380 000 км, менее 3 т, механика
Брест
1980 или ранее
380 000 км
7 140 р.2 250 $*
Брест
7 140 р.2 250 $*
Volkswagen LT 45
4 т, механика
1992, 500 000 км, 4 т, механика
Минская, Воложин
1992
500 000 км
11 900 р.3 750 $*
Минская, Воложин
11 900 р.3 750 $*
Volkswagen LT
4 т, механика
1994, 111 111 км, 4 т, механика
Гродно
1994
111 111 км
7 140 р.2 250 $*
Гродно
7 140 р.2 250 $*
1