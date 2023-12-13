Продажа грузовиков Zil с открытой бортовой платформой
ЗИЛ бортовой
Менее 3 т, механика
2007, 999 км, менее 3 т, механика
ООО ''Фрондера''
Минская, Вилейка
Зил 130,мотор Д240,без турбины
10 т, механика
1982, 12 345 км, 10 т, механика
Витебская, Глубокое
ЗИЛ 131
6 т, механика
1983, 111 111 км, 6 т, механика
Гомельская, Житковичи
Автомобиль грузовой
10 т, механика
1990, 350 000 км, 10 т, механика
Пинский учебный центр ''Большая Медведица''
Брестская, Пинск
ЗИЛ -131
15 т, механика
1980 или ранее, 52 268 км, 15 т, механика
Гомельская, Житковичи
ЗИЛ 131
10 т, механика
1986, 11 111 км, 10 т, механика
Могилевская, Шклов
ЗИЛ 131
6 т, механика
1990, 7 000 км, 6 т, механика
Брестская, Столин
ЗИЛ 130
5 т, механика
1980 или ранее, 100 000 км, 5 т, механика
Минская, Березино
ЗИЛ 130
5 т, механика
1989, 19 000 км, 5 т, механика
ИП Дударевич Ирина Владимировна
Гродненская, Новогрудок
Куплю Зил бычок, ГАЗ 3309, Валдай на запчасти
4 т, механика
1999, 123 741 км, 4 т, механика
ИП Трапков Дмитрий Валентинович
Витебская, Другие города
Зил-131 дизель.
6 т, механика
1983, 1 км, 6 т, механика
Брестская, Пинск
Зил-131
4 т, механика
1980 или ранее, 50 000 км, 4 т, механика
Брестская, Давид - Городок
Шины с дисками 4 штуки к ЗИЛ 130
5 т, механика
2010, 1 234 км, 5 т, механика
ИП Трапков Дмитрий Валентинович
Витебская, Орша
Зил 131
5 т, механика
1990, 5 000 км, 5 т, механика
Гомельская, Житковичи
Грузовой автомобиль Зил-131 на з/части/ продам
5 т, механика
1981, 450 000 км, 5 т, механика
Брестская, Лунинец
Зил 131 на ходу газ-бензин.
5 т, механика
1982, 74 123 км, 5 т, механика
ИП Трапков Дмитрий Валентинович
Витебская, Орша
Зил
8 т, механика
2001, 150 000 км, 8 т, механика
Могилев
Зил 130
5 т, механика
1988, 25 000 км, 5 т, механика
Гомель
Зил 131
7 т, механика
1980 или ранее, 40 000 км, 7 т, механика
Витебск
Зил4331 шасси на запчасти
7 т, механика
1997, 100 000 км, 7 т, механика
Брестская, Барановичи
Зил 131
8 т, механика
1989, 30 000 км, 8 т, механика
Гомельская, Житковичи
Зил-131
7 т, механика
1980 или ранее, 5 000 км, 7 т, механика
Витебская, Лепель
Зил 157
8 т, механика
1980 или ранее, 1 258 км, 8 т, механика
Гродно
ЗИЛ 131
3 т, механика
1980 или ранее, 10 000 км, 3 т, механика
Витебская, Докшицы
ЗИЛ 157
5 т, механика
1980 или ранее, 55 000 км, 5 т, механика
Брестская, Пинск
Зил 4331
7 т, механика
1993, 7 км, 7 т, механика
Гомель
Зил-130
6 т, механика
1980 или ранее, Новый, 6 т, механика
Гомель
Зил 4331
9 т, механика
1991, 400 000 км, 9 т, механика
Гродненская, Щучин
ЗИЛ 130
5 т, механика
1986, 5 555 км, 5 т, механика
Минская, Борисов