Легковые автомобили
Honda e:NP1 I
2023, 50 км, автоматическая, электричество, внедорожник
Минск, Центральный
Alfa Romeo 156 I
1999, 370 000 км, механика, 1.9 л, дизель, седан
Гродно
Renault Megane I
Механика, 1.4 л, бензин, хэтчбек
1998, 333 000 км, механика, 1.4 л, бензин, хэтчбек
Минская, Вилейка
Renault Megane I Рестайлинг
Механика, 1.6 л, бензин, хэтчбек
1999, 300 000 км, механика, 1.6 л, бензин, хэтчбек
Могилев
Volkswagen Caddy III Рестайлинг
Механика, 1.9 л, дизель, универсал
2007, 360 000 км, механика, 1.9 л, дизель, универсал
Гродненская, Лида
Mercedes-Benz W124
Механика, 2.0 л, дизель, седан
1988, 250 000 км, механика, 2.0 л, дизель, седан
Минск, Центральный
Suzuki Wagon R+ I
Механика, 1.0 л, бензин, минивэн
1999, 360 000 км, механика, 1.0 л, бензин, минивэн
Минская, Борисов
Nissan Maxima V (A33)
Автоматическая, 3.0 л, бензин, седан
2000, 415 000 км, автоматическая, 3.0 л, бензин, седан
Минск, Ленинский
Ford Fiesta
Механика, 1.3 л, бензин, хэтчбек
1998, 300 000 км, механика, 1.3 л, бензин, хэтчбек
Гродненская, Волковыск
Volkswagen Passat B5
Механика, 1.6 л, бензин (пропан-бутан), универсал
1997, 400 000 км, механика, 1.6 л, бензин (пропан-бутан), универсал
Брест
BMW 5 Серии IV (E39)
Механика, 2.8 л, бензин, седан
1997, 400 000 км, механика, 2.8 л, бензин, седан
Могилев
Toyota Avensis I
Механика, 2.0 л, дизель, седан
1999, 300 000 км, механика, 2.0 л, дизель, седан
Брест
Opel Astra H Рестайлинг
Механика, 1.6 л, бензин, хэтчбек
2008, 236 000 км, механика, 1.6 л, бензин, хэтчбек
Минск, Советский
BMW 5 Серии IV (E39)
Механика, 2.0 л, бензин, седан
1998, 300 000 км, механика, 2.0 л, бензин, седан
Витебск
Peugeot 307 I
Автоматическая, 1.6 л, бензин, универсал
2004, 255 000 км, автоматическая, 1.6 л, бензин, универсал
Минская, Молодечно
BMW 3 Серии IV (E46)
Механика, 1.9 л, бензин, седан
2000, 212 000 км, механика, 1.9 л, бензин, седан
Витебск
Opel Zafira A
Механика, 2.0 л, дизель, минивэн
2000, 293 000 км, механика, 2.0 л, дизель, минивэн
Минск, Первомайский
Citroen DS4 DS4
Механика, 1.6 л, дизель, хэтчбек
2016, 167 000 км, механика, 1.6 л, дизель, хэтчбек
ООО '' Паркхаус трейд''
Гродно
Peugeot 306 306
Механика, 1.6 л, бензин, универсал
1999, 340 000 км, механика, 1.6 л, бензин, универсал
Гродно
Ford Fiesta Mk5
Механика, 1.4 л, бензин, хэтчбек
2003, 300 000 км, механика, 1.4 л, бензин, хэтчбек
Гродно
BMW 2 Серии Gran Tourer F46
Механика, 1.5 л, дизель, минивэн
2017, 189 000 км, механика, 1.5 л, дизель, минивэн
Гродно
Fiat Punto I
Механика, 1.7 л, дизель, хэтчбек
1999, 298 000 км, механика, 1.7 л, дизель, хэтчбек
Минск, Первомайский
LADA (ВАЗ) Vesta
Механика, 1.6 л, бензин, седан
2020, 70 000 км, механика, 1.6 л, бензин, седан
Минск, Первомайский
Renault 19 II
Механика, 1.7 л, бензин, хэтчбек
1995, 435 251 км, механика, 1.7 л, бензин, хэтчбек
Гродненская, Дятлово
Volkswagen Passat B4
Механика, 1.8 л, бензин, универсал
1994, 308 456 км, механика, 1.8 л, бензин, универсал
Минск, Московский
Volkswagen Transporter T5
Механика, 2.5 л, дизель, микроавтобус
2008, 337 980 км, механика, 2.5 л, дизель, микроавтобус
Витебск
Volkswagen Passat B5 Рестайлинг
Автоматическая, 1.8 л, бензин, седан
2002, 347 887 км, автоматическая, 1.8 л, бензин, седан
Могилев
Dodge Journey I
Автоматическая, 2.0 л, дизель, внедорожник
2009, 300 000 км, автоматическая, 2.0 л, дизель, внедорожник
Гомель
Toyota RAV4 III (XA30)
Автоматическая, 2.5 л, бензин, внедорожник
2010, 275 000 км, автоматическая, 2.5 л, бензин, внедорожник
Минск, Московский
Volkswagen Passat B3
Механика, 2.0 л, бензин, универсал
1992, 400 000 км, механика, 2.0 л, бензин, универсал
Минская, Дзержинск
Geely Emgrand 7 I
Автоматическая, 1.8 л, бензин, седан
2020, 63 000 км, автоматическая, 1.8 л, бензин, седан
Гродненская, Новогрудок
Kia
Механика, 1.3 л, бензин, хэтчбек
1998, 200 км, механика, 1.3 л, бензин, хэтчбек
Гомельская, Рогачев