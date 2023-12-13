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Honda Civic VIII Рестайлинг
Автоматическая, 1.8 л, бензин (пропан-бутан), седан
2009, 265 000 км, автоматическая, 1.8 л, бензин (пропан-бутан), седан
ООО''ИНДИТЭЙЛ''
Брест
Kia Sportage II Рестайлинг
Механика, 2.0 л, бензин, внедорожник
2008, 380 000 км, механика, 2.0 л, бензин, внедорожник
ИП Долгов Константин Анатольевич
Витебск
Great Wall Wingle I (Wingle 3)
Механика, 2.0 л, дизель, пикап
2008, 300 000 км, механика, 2.0 л, дизель, пикап
ОАО Смолевичи Бройлер
Минская, Смолевичи
Toyota Yaris I Рестайлинг
Механика, 1.4 л, дизель, хэтчбек
2004, 200 000 км, механика, 1.4 л, дизель, хэтчбек
ИП Долгов Константин Анатольевич
Витебск
BMW 3 Серии V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг
Автоматическая, 2.0 л, бензин, седан
2011, 320 км, автоматическая, 2.0 л, бензин, седан
SVAI.BASE
Могилев
Mercedes-Benz E-Класс
Механика, 2.0 л, дизель, седан
1981, 245 455 км, механика, 2.0 л, дизель, седан
ИП Долгов Константин Анатольевич
Витебск
УАЗ 469
Механика, 2.4 л, бензин, внедорожник
2006, 158 659 км, механика, 2.4 л, бензин, внедорожник
ИП Долгов Константин Анатольевич
Витебск
Volkswagen Transporter T5
Механика, 1.9 л, дизель, микроавтобус
2003, 591 000 км, механика, 1.9 л, дизель, микроавтобус
ИП Бунос О.С.
Минск, Первомайский
Volkswagen Passat B4
Механика, 2.0 л, бензин, универсал
1995, 427 000 км, механика, 2.0 л, бензин, универсал
ЧП ''Техника Жизни''
Гомельская, Светлогорск
ГАЗ
Механика, 2.7 л, бензин, фургон
2008, 150 000 км, механика, 2.7 л, бензин, фургон
ОАО Смолевичи Бройлер
Могилевская, Быхов
Volkswagen Touran II
Автоматическая, 1.4 л, бензин (метан), минивэн
2010, 350 000 км, автоматическая, 1.4 л, бензин (метан), минивэн
Ип Русакович
Минск, Октябрьский
Skoda Octavia I (A4) Рестайлинг
Механика, 1.6 л, бензин, седан
2010, 310 000 км, механика, 1.6 л, бензин, седан
ОАО Смолевичи Бройлер
Могилевская, Быхов
AC
Автоматическая, 1.7 л, дизель (гибрид), купе
2000, 25 844 км, автоматическая, 1.7 л, дизель (гибрид), купе
ООО Специальный магазин
Брест
Mazda MPV
Механика, 2.5 л, дизель, минивэн
1998, 250 000 км, механика, 2.5 л, дизель, минивэн
ИП Дударевич Ирина Владимировна
Гродненская, Новогрудок
Renault Clio IV Рестайлинг
Механика, 1.5 л, дизель, универсал
2017, 160 000 км, механика, 1.5 л, дизель, универсал
ИП Кеда Олег
Витебская, Докшицы
LADA (ВАЗ) Vesta
Механика, 1.6 л, бензин (пропан-бутан), седан
2018, 146 000 км, механика, 1.6 л, бензин (пропан-бутан), седан
ИП Долгов Константин Анатольевич
Витебск
УАЗ Hunter
Механика, 2.5 л, бензин, внедорожник
2002, 300 000 км, механика, 2.5 л, бензин, внедорожник
ИП Долгов Константин Анатольевич
Витебск
УАЗ Patriot I Рестайлинг 2
Механика, 2.9 л, бензин, внедорожник
2014, 200 000 км, механика, 2.9 л, бензин, внедорожник
ИП Дударевич Ирина Владимировна
Гродненская, Новогрудок
Hyundai H-1 I Рестайлинг
Механика, 2.5 л, дизель, микроавтобус
1995, 250 000 км, механика, 2.5 л, дизель, микроавтобус
ИП Дударевич Ирина Владимировна
Гродненская, Новогрудок
Lexus IS I
Автоматическая, 2.0 л, бензин, седан
2002, 414 500 км, автоматическая, 2.0 л, бензин, седан
ИП Ермачкова Милана Сергеевна
Минск, Первомайский
Audi
Механика, 2.0 л, бензин, седан
1997, 999 999 км, механика, 2.0 л, бензин, седан
Дмитриев Андрей
Минск, Фрунзенский
Volkswagen Polo
Механика, 1.6 л, бензин, седан
2017, 322 000 км, механика, 1.6 л, бензин, седан
ООО Шанссервис
Минск, Октябрьский
Chevrolet Cruze
Автоматическая, 1.4 л, бензин, седан
2017, 110 000 км, автоматическая, 1.4 л, бензин, седан
ООО Шанссервис
Минск, Октябрьский
Geely Emgrand 7
Автоматическая, 1.5 л, бензин, седан
2023, 1 000 км, автоматическая, 1.5 л, бензин, седан
ООО Шанссервис
Минск, Октябрьский
Volkswagen Polo
Механика, 1.6 л, бензин, седан
2017, 100 000 км, механика, 1.6 л, бензин, седан
ООО Шанссервис
Минск, Октябрьский
Skoda Octavia
Автоматическая, 1.8 л, бензин, седан
2018, 160 000 км, автоматическая, 1.8 л, бензин, седан
ООО Шанссервис
Минск, Октябрьский
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
Механика, 2.0 л, дизель, внедорожник
1983, 12 345 км, механика, 2.0 л, дизель, внедорожник
ИП Катешов с.в
Могилев
Mercedes-Benz A-Класс I (W168) Рестайлинг
Механика, 1.6 л, бензин, минивэн
1999, 210 000 км, механика, 1.6 л, бензин, минивэн
ИП Катешов с.в
Могилев
Volkswagen Passat B8
Механика, 2.0 л, дизель, универсал
2016, 258 000 км, механика, 2.0 л, дизель, универсал
И.П. Гадун К.В
Минск, Центральный